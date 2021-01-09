تقرأ كتاب.. نيللي مقدسي تنشر صورة جديدة على إنستجرام

نشرت الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" صورة جديدة لها.
وظهرت نيللي مقدسي بإطلالة جذابة وهي تقرأ كتاب وعلقت على الصور قائلة: " كل حدا فينا عم بيقضي وقتو بالحجر الصحي بأسلوبو الخاص، انا شخصيًا عم بقرأ ????، بسمع موسيقى ???? و بمارس الرياضة ????????♀️ و انتوا؟".
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة اللبنانية نيللي مقدسي هي أغنية "حنين" التي قدمتها من أرشيف المطربة الراحلة وردة الجزائرية، كلمات عبدالوهاب محمد، وألحان الموسيقار بليغ حمدي.
نيللي اختارت الأغنية التي تحبها، وأدتها بعذوبة وإحساس عالٍ، وصورتها على طريقة الكليب مع المخرج بشير لاجوسيس في بيروت، واعتمدت فيه على أكثر من إطلالة أنيقة وبسيطة؛ لتعطي المساحة للأغنية والمضمون والأداء، مع حرصها دائمًا على تقديم صورة جميلة.
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