نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالفورمال.. منة فضالي تغازل جمهورها في أحدث ظهور لها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحرص الفنانة منة فضالي على التواصل الدائم مع متابعيها وجمهورها وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات.

ونشرت منة فضالي عبر حسابها الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات، صورة لها ظهرت فيها بإطلالة جذابة، حيث اعتمدت على مكياج جريء أظهر جمال ملامحها، وتسريحة شعر بسيطة، وكانت ترتدي جاكت أسود وبنطلون أحمر، وحازت إطلالتها على إعجاب الكثير من جمهورها ومتابعيها.

يشار إلى أن منة فضالي يعرض لها حاليا فيلم "زنزانة 7" ويشارك فى بطولته عدد كبير من الأبطال منهم أحمد زاهر ونضال الشافعى ومايا نصرى ومن إخراج إبرام نشأت، وتجسد منة فضالي من خلال الأحداث شخصية راقصة لأول مرة في مشوارها الفني .

فيلم "زنزانة 7" بطولة أحمد زاهر ونضال الشافعى وعبير صبرى ومايا نصرى وايهاب فهمى ومدحت تيخة وأحمد التهامى و ايمى اسلام مصطفى هريدى وأشرف عبد العزيز وأيمن كشك، ومن تأليف حسام موسى، إخراج إبرام نشأت، وتدور أحداثه فى إطار من الأكشن والإثارة.

كما يذكر أن آخر أعمال منة فضالى مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذى عُرض فى السباق الرمضانى الماضى، المسلسل بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوى، ومحمود حميدة، ونسرين أمين، ونبيل عيسى، وهانى عادل، وكريم ‏قاسم، ومحمود حجازى، ومنة فضالى.