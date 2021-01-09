كنت مثال للفنان الملتزم الحريص.. لطيفة ترثى المايسترو خالد فؤاد

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أحمد جودة - القاهرة - نعت الفنانة لطيفة المايسترو الراحل خالد فؤاد، الذي توفي مساء أمس، وذلك بكلمات مؤثرة ومليئة بالحب من خلال حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت لطيفة صورة تجمعهما وعلقت قائله:" ماذا اقول في هذا اليوم الحزين .. فقدت انسان واستاذ من اغلى الناس على قلبي رفيق درب و اخ عزيز و استاذ من أأمن الناس اللي اتعاملت معاهم .. كان بيخاف عليا زي اخويا .. سافرنا كتير مع بعض و نجحنا كتير مع بعض .. حقبة من الزمن قضيناها مع بعض .. الف رحمة ونور على روحك يا خالد يا مايسترو يا عظيم .. كل الموسيقيين في الوطن العربي كانوا بينتظرونا عشان يشتغلوا معاك في مصر فى تونس في الجزائر في دبي في كل مكان .. كنت مثال للفنان الملتزم الحريص .. افتقدتك وكل الوسط الفني افتقدك .. اعزي نفسي و اعزي عائلتك و اولادك .. الى جنة الخلد يا خالد .. انا لله وانا اليه راجعون.. كثرت أحزاننا اللهم لا اعتراض".

وتوفي المايسترو خالد فؤاد مساء أمس عن عمر ناهز 72 عامًا، عقب تعرضه لأزمة صحية مفاجئة، وهو صاحب مشوار ملئ بالنجاحات، وكان يتمتع بحب شديد من كل نجوم الوسط الفني.

