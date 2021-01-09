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حمادة هلال ينعى وفاة الموسيقار خالد فؤاد

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أحمد جودة - القاهرة - نعى الفنان حمادة هلال وفاة المايسترو خالد فؤاد، وذلك من خلال منوشر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب "هلال" قائلا: "الله يرحمك ياحبيبي الاستاذ خالد فؤاد من اطيب الناس اللى شفتها فى الوسط الفني الله يجعل صبرك على المرض فى غفران كبير من رب رحيم اللهم ارحمنا رحمة واسعة وصبر اهله يارب المسيقار _ خالد فؤاد".

يذكر أن الموسيقار خالد فؤاد شارك في عدد كبير من الأعمال منها "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية"

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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