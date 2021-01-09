فن ومشاهير

أصالة تستعيد ذكرياتها مع الموسيقار الراحل خالد فؤاد

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القاهرة - محمد ابراهيم - نعت المطربة أصالة وفاة المايسترو خالد فؤاد والذي توفى صباح اليوم السبت.

وكتبت أصالة عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائله: "لاتكفي الكلمات لتفسير حزني وغربتي فوق غربتي بغيابك.. سأبقى أُحاكي روحك الطيّبه وأدعو الله لك بالرّحمه والمغفره ولنا الصّبر على فراقك".

يذكر أن الموسيقار خالد فؤاد شارك في عدد كبير من الأعمال منها "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية".

ونعى وفاة الموسيقار خالد فؤاد عدد كبر من نجوم الفن، وذلك من خلال حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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