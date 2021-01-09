ايه الجمال ده.. هبة مجدي تتألق برفقة زوجها والجمهور يتغزل

شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام مجموعة من الصوره لها مع زوجها محمد محسن من احدث جلستها التصويرية.

وتألقت هبة مجدي بالصور برفقة زوجها محمد محسن من احدث جلستهم التصويرية وانهالت عليها التعليقات من متابعيها وجاءت بين " ايه الجمال ده " و " أحلى نجوم " و " ربنا يحميكم ".

وشاركت هبة مجدى مؤخرا في في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، حيث تتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يذكر أن محمد محسن، قال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني ، حيث إن الألبوم يتميز بالتنوع، لافتا: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من أسم يراودني"..

يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر" ، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.