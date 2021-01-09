صابر الرباعي ينعى المايسترو خالد فؤاد

نعى الفنان صابر الرباعي، الموسيقار والمايسترو الكبير خالد فؤاد الذى غيبه الموت فجر اليوم السبت عن عمر يناهز 72 عامًا إثر أزمة صحية.

وكتب صابر الرباعي، عبر حسابه على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا:"نشاطركم الأحزان فى وفاة المايسترو خالد فؤاد رحمه الله ولكم من بعده طول البقاء وإنا لله وإنا إليه لراجعون.



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والموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.



ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية"، وغيرها من الأعمال.

