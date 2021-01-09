شاهد .. هبة مجدي ومحمد محسن في جلسة تصوير رومانسية

شاركت الفنانة هبة مجدي، اليوم السبت، جمهورها عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى بأحدث جلسة تصوير لها بصحبة زوجها المطرب محمد محسن.

وأظهرت الصور رشاقة هبة مجدي، مرتدية ملابس شتوية بالوان مختلفة، وحازت على إعجاب جمهورها، الذين أعربوا عن حبهم الشديد لها، من خلال تعليقاتهم.

وشاركت هبة مجدى مؤخرا مؤخرا في بطولة مسلسل "ونحب تاني ليه" مع الفنانة ياسمين عبد العزيز، بجانب كل من الفنان شريف منير، وكريم فهمي، وسوسن بدر، وتار عماد، وعدد كبير من النحوم.

وتدور أحداث المسلسل فى إطار اجتماعي رومانسى تتخلله بعض المشاهد الكوميدية، حول مشاكل الزوجين والأسرة بشكل عام، وتتم مناقشة قضية من واقع المجتمع يعانى منها معظم الأزواج.

يذكر أن محمد محسن، قال في تصريح خاص لـ "دوت الخليج"، أنه يعكف على التحضير لألبومه الجديد، المقرر تقديمه الفترة المقبلة، خاصة بسبب التأجيلات التي تعرض لها بسبب كورونا.

وأشار إلى أنه تم الاستقرار على الشكل النهائي للأغاني ، وإن الألبوم يتميز بالتنوع، وأضاف: "لم أستقر على الاسم النهائي للألبوم، خاصة أن هناك أكثر من اسم يراودني".

يذكر أن محمد محسن أعاد توزيع النشيد المصري السابق "اسلمي يا مصر" ، الذى عرف بهذا الاسم، وكان هو النشيد الرسمي للبلاد في الفترة من 1923 حتى 1936.