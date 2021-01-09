إنجي علي تنعى المايسترو خالد فؤاد

نعت الاعلامية انجي علي المايسترو خالد فؤاد الذي وافته المنية فجر اليوم السبت عن عمر يناهز ال 72 عاما.

ونشرت انجي علي عبر حسابها بإنستجرام صورة المايسترو الراحل خالد فؤاد وعلقت عليها قائلة: "خبر حزين جدا الله يرحمك المايسترو خالد فؤاد".

يذكر أن الموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.

ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية"، وغيرها من الأعمال.