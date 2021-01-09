فنانة جديدة تعلن إصابتها بفيروس كورونا

وكانت احتفلت النجمة التركية بحفل زفافها العام الماضى حيث تداول عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، صورًا من حفل زفاف النجمة التركية سونجول أودان - بطلة المسلسل التركي الشهير «نور» الذي تم إنتاجه عام 2005.
وجاء حفل زفاف سونجول أودان - نجمة مسلسل نور، بسيط وبحضور عدد قليل من الأهل والأصدقاء، وفي حديقة أحد الفيلل «أوبن أير»، وأبرزت صور الحفل، لقطات رومانسية بين العروسين.
وسبق لأودين أن تزوجت منذ سنوات طويلة ولكن هذه الزيجة انتهت بالمحاكم والسبب غيرة زوجها الشديدة عليها بعد المشاهد الرومانسية التي جمعت بينها وبين النجم التركي كيفيانج تاتليتوغ في مسلسل "نور ومهند".
وتسببت تلك الغيرة في نشوب خلافات حادة بينهما وصلت إلى المحاكم وانتهت بالطلاق.
سونجول أودين وقعت بعد سنوات في حب كرم اليشيك لكنه انفصل عنها أيضًا بسبب غيرته الشديدة عليها.
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