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بعد وفاة خالد فؤاد.. لطيفة: ‏يا رب تقوينا وتصبرنا على فقدان الأحبة

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عبرت الفنانة التونسية لطيفه عن حزنها الشديد بعد وفاة عدد كبير من نجوم الفن العام الماضي وبداية العام الحالي واخرهم المايسترو خالد فؤاد الذي توفى فجر اليوم عن عمر ناهز الـ ٧٢ عاما .
وكتبت لطيفه عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏يارب تقوينا وتعطينا الصبر على كل هذا الحزن من فقدان احبه غاليين علينا اللهم لا اعتراض ويارب ترحمنا برحمتك الواسعه ‎#خالد_فؤاد ‎#طارق_عاكف ‎#مبروك_الخشناوى  ‎#حاتم_على ‎#وحيد_حامد وغيرهم كثير".

يذكر أن الموسيقار الراحل خالد فؤاد عمل قائد أوركسترا للعديد من الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وولد في 24 سبتمبر 1948 وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.

ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية"، وغيرها من الأعمال.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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