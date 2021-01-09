أوعى تكون رايح لهانى... الجمهور يعلق على ظهور إياد نصار فى أحدث جلسة تصوير.. شاهد

شارك الفنان اياد نصار جمهوره عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام صورة جديدة من احدث جلسة تصوير.
وانهالت عليه التعليقات من متابعيه وجاءت بين "اوعى تكون رايح لهاني متتعصبش" و "الأناقة" و "أهدى ياعم اكرم بلاش جنان" و " أحلى إياد نصار في الدنيا" و " اوعى تتهور يا أكرم".
يذكر ان السوشيال ميديا تداولت بشكل واسع مشهد مسلسل "هذا المساء" والذى يجمع بين إياد نصار وأروى جودة وصديقها محمد سليمان "هاني"، عندما عاد أكرم من خارج المنزل ليجد نائلة وهاني قادمان من الدور العلوي.
وكان هذا المشهد مادة خصبة لرواد السوشيال ميديا أن يستخدمونه بشكل ساخر حتى إن تصدر المسلسل التريند مرة اخرى على الرغم من عرضه فى رمضان 2017.
والمسلسل بطولة إياد نصار، وأروى جودة، محمد فراج، حنان مطاوع، أحمد داود، سمر مرسي، هنا شيحة، تامر فرج، أسماء أبو اليزيد، هدى المفتي، وهو قصة تامر محسن، سيناريو وحوار مشترك لورشة عمل للكتابة، وإخراج تامر محسن.
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