أشرف زكى : نقابة الممثلين المكان الشرعى لحل أزمات الفنانين

علق الفنان اشرف زكى نقيب الممثلين على واقعة الفنانه رحاب الجمل وهجومها الشرس على الفنان باسم سمرة بسبب بعض التداعيات والمشاحنات التى حدثت بينهما فى التصوير امس والتى دفعتها لكتابة منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال أشرف زكى لـ "دوت الخليج" : اننا فى انتظار تقديم الفنانة رحاب الجمل شكوى رسمية الى نقابة المهن التمثيلية لإجراء التحقيق فى الواقعة التى نشبت بينها وبين الفنان باسم سمرة.

وأضاف زكى : ان الازمات التى تنشب بين الزملاء ليس مكانها السوشيال ميديا ولكن هناك مقر النقابة ولجنة التحقيق وعلي اى عضو بها ان يلجا الينا فى حل ازمته تجاه اى شخص او زميل آخر وهو ما دفعنا لطلب حذف رحاب الجمل للمنشور الخاص بها.