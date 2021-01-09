أشرف زكى : نقابة الممثلين المكان الشرعى لحل أزمات الفنانين

وقال أشرف زكى لـ "دوت الخليج" : اننا فى انتظار تقديم الفنانة رحاب الجمل شكوى رسمية الى نقابة المهن التمثيلية لإجراء التحقيق فى الواقعة التى نشبت بينها وبين الفنان باسم سمرة.
وأضاف زكى : ان الازمات التى تنشب بين الزملاء ليس مكانها السوشيال ميديا ولكن هناك مقر النقابة ولجنة التحقيق وعلي اى عضو بها ان يلجا الينا فى حل ازمته تجاه اى شخص او زميل آخر وهو ما دفعنا لطلب حذف رحاب الجمل للمنشور الخاص بها.
اتخذت الفنانة رحاب الجمل، قرارا مفاجئا بعد أن فضحت "الممثل السكران" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.
وقررت الفنانة حذف المنشور الذي فضحت فيه أحد الممثلين، الذى أطلقت عليه اسم "الممثل السكران" عبر صفحتها بموقع فيسبوك.
وجاء قرار رحاب الجمل بعد تدخل نقابة الممثلين، وتوجيهها الشكر لاهتمامهم بالواقعة.
وسبق أن شنت الفنانة رحاب الجمل، هجومًا كبيرًا على فنان معروف تحفظت على ذكر اسمه، بسبب تصرفاته غير المسئولة، وإساءته لزملائه بسبب حضوره التصوير في حالة سكر دائمة.
وكتبت رحاب الجمل، عبر فيسبوك «الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب».
وتابعت رحاب الجمل «لكن تدخل بالامس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة أدب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك».
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