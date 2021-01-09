وفاة الموسيقار خالد فؤاد بأزمة صحية طارئة ..اصالة نصري وطلال سلامة أبرز المعزين

وفاة الموسيقار والمايسترو خالد فؤاد بأزمة صحية طارئة عن عمر يناهز 72 عاماً حيث تتوالى أحزان الوسط الفني مع الأيام الأولى من عام 2021 ويأتي ذلك بعد ساعات من اعلان وفاة الفنان صادق دبيس، بينما نعى المايسترو خالد فؤاد عدد كبير من مشاهير الفن وأعربوا عن حزنهم العميق لرحيله مستعدين ذكرياتهم معه، فيما تم كشف نجل الراحل عن تفاصيل وموعد الجنازة والدفن.

وفاة الموسيقار والمايسترو خالد فؤاد

المايسترو والموسيقار الكبير خالد فؤاد توفي فجر اليوم عمر ناهز 72 عاما، إثر أزمة صحية طارئة، وأكد خبر وفاته نجله عمر خالد فؤاد، معلنا تفاصيل جنازة والده لافتا إلى أن الجنازة ستقام عقب صلاة الظهر اليوم، السبت، بمقابر العائلة بعد بوابات العين السخنة.

وكتب عمر خالد فؤاد، عبر حسابه على "فيسبوك": "صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في المقابر بعد بوابات العين السخنة ب ٥ كيلو و شكر الله سعيكم".

كما أعلن نبأ الوفاة المايسترو حمادة أبو اليزيد، عضو مجلس إدارة نقابة المهن الموسيقية، ونعى الراحل عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، قائلاً :"تنعى نقابة المهن الموسيقيه نقيبا وأعضاء مجلس الإدارة وكل العاملين بها وفاة المايسترو خالد فؤاد".

النجوم يقدمون التعازي بالراحل خالد فؤاد

الوسط الفني فجع بخبر وفاة الموسيقار خالد فؤاد ونعاه عدد كبير منهم حيث عبروا عن حزنهم الكبير لفقدان الساحة الفنية أحد أبرز القامات في عالم الموسيقى، فسارعت الى نعيه الفنانة سميرة سعيد ونشرت صورة الراحل عبر حساباتها على السوشيال ميديا واستذكرت في نعيه تعاونها معه بالكثير من الأعمال الفنية وكتبت بحزن قائلة : "خالد فؤاد في ذمة الله ….الله يرحمك ويغفر لك….. لك محبة كبيرة في قلبي رفيق درب وعشرة تمتد لعشرات السنين مايسترو وموزع موسقي كبير شاركني حفلات ورحلات كثيرة كان فيها فنانا مخلصا وصديقا دائما رحمك الله عزيزي خالد وللعائلة الكريمة خالص العزاء".

الفنانة السورية اصالة نصري رثت الراحل بكلمات وداعية مؤثرة ووصفته بأنه كان بمثابة والدها وكتبت في نعيه عبر انستغرام :"كان بمثابة والدي وكنتُ اُناديه ( أبي) .. كريماً جدّاً وخلوقاً ومهذّباً وحنوناً طيّباً .. سأفتقد خوفه عليّ واطمئنانه الدّائم .. سأفتقده كما أفتقدُ الغالين جدّاً منّ أحبّائي الّذين رحلوا .. أدعوا له اليوم كثيراً لأنّه كان يفيض بالحبّ وبالعطاء .. رحم الله أبي الحبيب الدّكتور المايسترو خالد فؤاد ..".

الفنانة نادية مصطفى عضو مجلس نقابة المهن الموسيقية نعت الراحل ايضا بأسى كبير ووصفته بالفنان الخلوق الذي رافق الكثير من النجوم في رحلة نجاحهم وكتبت رسالة وداع مؤثرة في نعية قائلة عبر حسابها على الفيسبوك :"البقاء لله وحده وانا لله وانا اليه راجعون أنعي ونقابة المهن الموسيقيه نقيباً وأعضاء مجلس ادارة وكافة أعضاء الجمعيه العمومية و بمزيد من الحزن والأسي المايسترو الكبير الخلوق والفنان خالد فؤاد الأستاذ بالمعهد العالي للموسيقي العربية وقائد فرقة أم كلثوم للموسيقي العربية الأسبق تخرج علي يديه أمهر العازفين والموسيقيين المصريين وصاحب بفرقته الموسيقية اشهر مطربي مصر والعالم العربي في معظم الحفلات والمهرجانات والتسجيلات والموسيقي التصويرية للمسلسلات والأفلام الروائية ادعو الله ان يتغمده بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وخالص العزاء للأسرة وكل محبيه".

الفنان أحمد فهمي غرد في نعي الراحل خالد فؤاد على تويتر :"المايسترو الكبير #خالد_فؤاد في ذمة الله .. الله يرحمك دكتور . افضالك علي كل الناس و اتعلمت منك كتير .. الله يرحمك و يحسن اليك و يصبر اهلك و محبيك ".

الفنان طلال سلامة دعا للراحل بالرحمة والغفران ونعاه عبر تويتر قائلاً :"#خالد_فواد انالله وانا اليه راجعون رحمك الله وغفر لك وأسكنك جنات الخلود"، كما نعته الفنانة مي كساب قائلة :"البقاء لله المايسترو #خالد_فؤاد في ذمه الله نسألكم الفاتحه والدعاء".

معلومات عن الراحل خالد فؤاد

الموسيقار خالد فؤاد ولد في 24 سبتمبر 1948 ، وعمل قائد أوركسترا في العديد من أشهر الأعمال الفنية لعدد من كبار النجوم، وقدم العديد من المؤلفات الموسيقية لعدد من الأعمال الدرامية المميزة.

ومن الأعمال التي شارك فيها خالد فؤاد بموسيقاه: "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية"، وغيرها من الأعمال البارزة.