داوود حسين ينعى صديق دراسته الفنان صادق الدبيس برسالة مبكية

داوود حسين نعى صديقه الراحل الفنان صادق الدبيس الذي توفي صباح اليوم عن عمر ناهز الـ62 عاما، بعد صراع مع مرض السرطان، وقد نعى كذلك الفنان الراحل الكثير من النجوم وتذكروا العديد من الذكريات التي جمتعهم به.

داوود حسين ينعى الفنان الراحل صادق الدبيس

داوود حسين نشر صورة نادرة عبر حسابه على "انستجرام" تجمعه مع صديقه ورفيقه الفنان الراحل صادق الدبيس الذي رحل صباح اليوم، داوود حسين أكد في تعليقه على الصورة مدى العلاقة القوية التي جمعته مع الفنان الراحل حيث درس الثنائي معا في المعهد العالي للفنون المسرحية، كما تشارك كل منهما في بطولة العديد من الأعمال الفنية في الكويت وخارجها فكتب الفنان داوود حسين في رسالته: "الفنان صادق الدبيس في ذمة الله..عرفته صديقاً في المعهد العالي للفنون المسرحية..زميلاً في العديد من المسرحيات والمسلسلات..جميلاً في السفر أثناء تمثيل الكويت في المهرجانات والمحافل الدولية الفنية".

داوود حسين لصادق الدبيس: "ستبقى رائعاً في ذاكرتنا"

داوود حسين أكد أن الذكريات التي جمعته بالفنان الراحل سوف تبقى دائما معه رغم الرحيل، وأنه لن ينساه فكتب: "إلى جنات الخلد يا ابا جراح، ستبقى رائعاً في ذاكرتنا، الفاتحة على روحه الطاهرة"، وعلق الفنان حبيب غلوم على ما كتبه الفنان داوود حسين وأكد على حسن أخلاق الفنان الراحل فكتب: "الله يرحمه ويغفر له ويصبر قلوبكم كان نعم الزميل أيام الدراسة تعازينا القلبية إنا لله وإنا إليه راجعون"، كما علق الفنان الشاب عبدالله الدبيس ابن الفنان الراحل فكتب:"جزاك الله خيرا، وعسى ربي يرحم الوالد يارب"، وقد نعى الفنان الراحل العديد من النجوم منذ الإعلان عن خبر وفاته منهم الفنان عبدالله بوشهري، والفنان عبدالعزيز الحداد، والإعلامية مي العيدان، وهيا الشعيبي، وإيمان العلي.

وفاة الفنان صادق الدبيس بعد رحلة مع السرطان

دانة الدبيس ابنة الفنان الكويتي صادق الدبيس نعت والدها ونشرت عبر حسابها على "انستجرام" رسالة قصيرة أعلنت فيها رحيله فكتبت: "انتقل الى رحمة الله تعالى ابوي صادق عبدالله الدبيس ‏( إنا لله و انا إليه راجعون) ‏الله يرحمك يايبا ويغفر لك اه يايبا"، وكانت ابنة الفنان الراحل صادق الدبيس قد نشرت صورة له أثناء تلقيه العلاج في الأيام الماضية وعلقت عليها بكلمات مبكية قالت فيها : "اللهم ما عجز عنه الأطباء فأنت رب الأطباء ولا يعجزك شيء اللهم إشفِ من نحب وكل نفس ذاقت طعم الألم، يا شافي يا معافي أشف أبوي و مرضى المسلمين، الود ودي اعطيك كل صحتي بس اشوفك بقوة وعافيه ‏اللهم اشفي حبيبي أبوي".