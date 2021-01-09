متابع يسخر من مرض فايز المالكي والأخير يلقنه درسا بمساندة آيتن عامر

فايز المالكي واجه أحد المتابعين الذي سخر من تأثير مرض البهاق عليه، في وقت ساند العديد من النجوم والمتابعين الفنان فايز المالكي وأشادوا كذلك برده على هذه السخرية.

فايز المالكي يرد على سخرية متابع من مرضه

فايز المالكي نشر عبر حسابه على "تويتر" ردا على سخرية أحد المتابعين من تأثير مرض البهاق عليه، وأكد الفنان السعودي أنه يجد في هذا المرض نعمة من الله وأنه لا يعترض عليها بل يحمد الله، فكتب فايز المالكي: "البهاق نعمة من ربي اللهم لك الحمد على هذه النعمة"، وكان أحد المتابعين قد نشر تعليقا اعتبره البعض جارحا وأن الأسلوب الذي اختاره المتابع من أجل أن يمازح به الفنان فايز المالكي غير مناسب ولا يليق حيث كتب المتابع: "اثرك مملوح يابو راكان بس لعب فيك البهاق امزح امزح والله انك باكل الحالات مملوح وكفو ونعم الرجل".

آيتن عامر عن فايز المالكي: "أكرم و أطيب الناس اللى قابلتهم"

فايز المالكي أشاد العديد من متابعيه وزملائه برده وأسلوبه في التعامل مع هذا الموقف وساندوه كذلك وكان من بين المساندين له الفنانة آيتن عامر التي أكدت على نبل وكرم أخلاق الفنان فايز المالكي وتمنت له الخير والسعادة في حياته فكتبت: "يا صديقى أنت من أنبل و أكرم و أطيب الناس اللى قابلتهم، الله يسعدك و يرضيك و يراضيك"، ورد فايز المالكي على تغريدة آيتن عامر فكتب: "ربي يسعدك"، بينما كتب أحد المتابعين تعليقا على ما تعرض له الفنان فايز المالكي فكتب: "لسه في ناس كدا ما تعرف تتكلم وترمي كلام ما تحسب حسابه! الحمدلله على نعمة اللباقة".

مساندة واسعة للفنان فايز المالكي من زملائه ومتابعيه

رامي جمال ساند كذلك الفنان فايز المالكي ونشر تعليقا قال فيه: "البهاق هو نعمه من ربي أعزنا بها و منها شفت محبه لم يحققها لي شيء أخر ومنها زاد قربي لله فبعض ما يرونه سيء لنا هو الخير نفسه ولا اراه ماده للمزح"، بينما علقت كذلك الفنانة وفاء عامر وساندت فايز المالكي فكتبت: "ابيض مثل القلب و لا يأتي الا لبيض القلب فيظهر ابيض مثل ما بالداخل"، بينما سانده كذلك العديد من متابعيه.

فايز المالكي لم يكن هذا الموقف الأول الذي يعطي فيه درسا لمتابع تجاوز في حقه حيث تعرض كذلك من سخرية متابع بسبب الاهتمام الذي يحظى به الفنان السعودي من متابعيه وأصدقائه حيث سأل المتابع بشكل ساخر عن الشهادة الدراسية التي حصل عليها فايز المالكي، وهل تسببت أعماله الفنية في عدم استكمال دراسته فكتب: "وش شهاداتك يا أخ فايز؟ هل معك Phd او ماستر هندسة او أي تخصص ثاني او أن الرسالة الفنية (السامية) اشغلتك عن الدراسة الليلية عفوا اقصد الجامعية؟"، الفنان فايز المالكي رد بشكل مختصر على هذه السخرية أجاب فيها عن هذا السؤال فكتب: "معي شهادة أخلاقي اللي انت لم تحصل عليها".