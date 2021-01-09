عبدالمجيد عبدالله يعلن قرب طرح ألبومه الجديد بعد سلسلة من التأجيلات

عبدالمجيد عبدالله شوق جمهوره ومتابعيه في الساعات الأخيرة بالكشف عن استعداده لطرح ألبومه الغنائي الجديد في الفترة القادمة، وذلك بعد مرحلة من التأجيلات بسبب أزمة فيروس كورونا.

عبدالمجيد عبدالله يعلن عن اقتراب طرح ألبومه الجديد

عبدالمجيد عبدالله نشر عبر حسابه على"تويتر" أكثر من تغريدة اختصر فيها حديثه بالكشف عن اقتراب طرح ألبومه الغنائي الذي طال انتظاره من قبل محبيه في العالم العربي، الفنان السعودي الكبير قد نشر تغريدة اكتفى بها بالتعليق بكلمة "قريبا" مما تسبب في حيرة المتابعين الذين طرحوا التساؤلات على عبدالمجيد عبدالله مطالبينه بالكشف عن تفاصيل أكثر لينشر تغريدة أخرى كتب فيها :"الألبوم" ليعلن بذلك عن ألبومه الجديد والذي بدأ العمل فيه منذ شهور طويلة وكان من المقرر أن يتم طرحه في العام الماضي.

عبدالمجيد عبدالله يكشف عن كلمات أحدث أغانيه

عبدالمجيد عبدالله تسابق متابعيه في البحث عن الموعد الذي من المقرر أن يتم طرح فيه الألبوم الجديد، وسعى بعضهم للضغط على الفنان السعودي ليعلن عن الموعد المقرر، بينما اجتهد البعض الأخر واعتبروا أن شهر فبراير القادم هو الموعد المناسب لإصدار الألبوم الجديد، عبدالمجيد عبدالله نشر كذلك عبر حسابه على "تويتر" كلمات أحدث الأغاني التي يتعاون فيها مع الشاعر تركي والتي حظت بإعجاب قطاع كبير من جمهوره فكتب الفنان السعودي: "أحط راسي على صدرك واسلّم على القلب اللي يـغليني ولا يـقدر ..يـخلّـيني ولو فارقتني غاضب يكسّـر في عنادك ثم.يردّك لي غصب عنّك تراضيني ..واسلّم.. جديدي مع الملحّن الشاعر تركي".

"جردت سيفك" آخر أعمال عبدالمجيد عبدالله

"جردت سيفك" أحدث أغنية طرحها الفنان عبدالمجيد عبدالله مع بداية 2021، وهي من كلمات جنان، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وبلغت عدد مشاهدات الأغنية 2 مليون و800 ألف بعد أيام قليلة فقط من طرحها، عبدالمجيد عبدالله أوضح في الشهور الماضية على اقتراب انتهائه من ألبومه الجديد وأكد أنه العمل عليه تعطل لأشهر بسبب أزمة فيروس كورونا وانتظار تحسن الأوضاع فكتب الفنان السعودي تغريدة على حسابه الرسمي في "تويتر" قال فيها: "الألبوم قرب وأتمنى يخلص في وقته المحدد.. تعطلنا الشهرين اللي فاتوا والحمد لله كام يوم وترجع الحياة".

عبدالمجيد عبدالله قد أطلق خلال الفترة الماضية أكثر من أغنية منفردة بالتعاون مع شركة روتانا منها أغنية "هانت عليك" وهي من كلمات رحاب، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس، وبلغت عدد مشاهدات الأغنية 12 مليون و900 ألف مشاهدة، كما أطلق أغنية "ما كان هذا حب"، وهي من كلمات تركي، وألحان طارق محمد، وتوزيع عصام الشرايطي، وبلغت عدد مشاهدتها بعد طرحها 14 مليون و500 ألف مشاهدة عبر القناة الرسمية للفنان السعودي الكبير على "يوتيوب".