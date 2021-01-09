صابر الرباعي ينعى وفاة الموسيقار خالد فؤاد

القاهرة - محمد ابراهيم - نعى المطرب صابر الرباعي وفاة الموسيقار خالد فؤاد والذي توفى صباح اليوم السبت عن عمر ناهز الـ72 عاما.

وكتب "الرباعي" عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، قائلا: "نشارككم الأحزان فى وفاة المايسترو خالد فؤاد رحمه الله ولكم من بعده طول البقاء وإنا لله وإنا إليه لراجعون".

يذكر أن الموسيقار خالد فؤاد شارك في عدد كبير من الأعمال منها "بنت من شبرا، سهرة شريعي، عفاريت السيالة، ريا وسكينة، ألف ليلة وليلة، يوم الكرامة، أحلام عادية".

وحزن على وفاة الموسيقار خالد فؤاد، عدد كبير من نجوم الفن ونعوه من خلال مواقع التواصل الاجتماعي.