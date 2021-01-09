قطار الحياة.. برنامج جديد لـ شيماء الچيلاني على إذاعة الشباب والرياضة

تقدم الإعلامية شيماء الچيلاني برنامجا جديدا بعنوان "قطار الحياة" علي إذاعة الشباب والرياضة، في أولي تجاربها الإذاعية.

يبث البرنامج الأربعاء من كل أسبوع في العاشرة صباحًا، ويتناول مجموعة متنوعة من الموضوعات، المرتبطة بالحياة و مشكلاتها، ويساعد علي إيجاد حلول لها.

ومن جانبها أعربت شيماء الچيلاني عن سعادتها بالبرنامج الجديد، وردود الأفعال التي وصلتها بعد بث الحلقة الأولى منه، و التي تناولت خلالها موضوع مصاصي الطاقة، وتأثيرهم علي الحالة المزاجية للإنسان، وضرورة الابتعاد عن هؤلاء الأشخاص.

وأضافت: البرنامج يساعد الانسان علي الوصول بقطار الحياة الي محطته الاخيرة، متجاوزا كل العقبات التي تقابلها خلال محطات حياتك، و يشاركني في تقديم البرنامج 3 مذيعات أخريات، تقدم كل واحدة منا مشكلة مختلفة عن الاخرى، بحيث من يستمع للحلقة يستفاد بأكبر قدر ممكن من المعلومات، و المساعدة لتحسين الأوضاع التي يعيش فيها.

واشارت الي ان ادراج البرنامج ضمن الخريطة البرامجية لإذاعة الشباب و الرياضة، ساعد علي وصول البرنامج للفئة المستهدفة من الشباب، الذين يتخبطون في بداية مشوارهم، وربما يصبح البرنامج بمثابة البوصلة لهم، لاجتياز الحواجز النفسية التي يمرون بها، و نقول لهم "خالي بالك" هذا الفعل سوف يسبب لك ضررا، وليس بصيغة الأمر في نفس الوقت، لان الطبيعة الانسانية ترفض الأوامر، و تقوم بفعل العكس كنوع من التحدي و العناد.

وأوضحت ان الحلقات القادمة من البرنامج سوف تشهد الكثير من الموضوعات، الخاصة بالطبيعة البشرية، و غيرها من المشكلات الحياتية، و نتمني ترك أثر طيب لدي أكبر عدد ممكن من المستمعين.

"قطار الحياة" تقديم: شيماء الچيلاني، خلود زكي، ولاء هاني، منه سامي، هندسة صوتية أحمد إسماعيل، إخراج عمرو دياب.