بملابس مكشوفة.. أحدث ظهور للراقصة جوهرة بصحبة مصطفى حجاج

نشرت الراقصة الروسية جوهرة، صورة جديدة لها بصحبة الفنان مصطفى حجاج، عير صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت جوهرة بملابس جذابة حيث ارتدت بدى كت باللون اللبنى مكشوف الصدر وعاري الكتفين، وبنطالا ابيض انيقا وتفاعل العديد من متابعيها، مع الصورة والإطلالة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت جوهرة على خصلات شعرها البني المنسدلة على كتفيها، ووضعت ماكياج جذابا مرتكزا على الألوان الترابية الهادئة وغير المبالغ فيها.

ولم تتكلف جوهرة بوضع الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بوضع قرط فضي اللون لإكمال ظهورها.

يذكر أن شاركت جوهرة في فيلم "الفلوس" مع الفنان تامر حسني الذي طرح شهر ديسمبر الماضي وحقق إيرادات عالية في شباك تذاكر السينما المصرية والعربية.