قالوا لـ دوت الخليج.. أول رد من باسم سمرة على رحاب الجمل في "لف الحشيش".. ونبيل الحلفاوي يطلب الدعاء لـ هادي الجيار

أدلى عدد من الفنانين بتصريحات خاصة لـموقع دوت الخليج الاخباري، عن ردود فعلهم تجاه ما يواجهونه من مواقف والتي جاءت كالتالي..

وكان من أبرز هؤلاء الفنانين :

ردّ الفنان باسم سمرة على تصريحات الفنانة رحاب الجمل، حول اتهامها لأحد الفنانين بالوصول إلى مكان التصوير وهو في حالة سكر، باستنكار قائلًا: «مين رحاب الجمل!؟»، وبتوضيح تفاصيل ما كتبته الفنانة، أجاب «سمرة» مستغربًا: «كاتبة عني أنا؟».

وأضاف باسم سمرة، في تصريح خاص لـ دوت الخليج: «ما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل»، نافيًا ما اتهمته به قائلًا: «ما عنديش أفلام أساسا أنا قاعد في البيت»، مستغربًا ما تردد حوله وإلصاق مثل هذه التهم به،

وتابع: «أكيد حاجة تانية مش أنا .. وما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل .. من الهرم دي ولا منين؟».

نشر الفنان نبيل الحلفاوي، تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر طالب فيها بالدعاء للفنان هادي الجيار، بعد تدهور الحالة الصحية، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدته على تويتر: «العزيز هادي الجيار في العناية المركزة (كورونا) وعلى جهاز تنفس صناعي.. دعواتكم .. مش ضروري تكتب.. تكفي دعوة قلبية صادقة عند قراءة التويتة».

وكانت مصادر طبية من داخل مستشفى الهرم، أكدت لـ دوت الخليج، أن الفنان هادي الجيار، ما زال يرقد في غرفة العناية المركزة وحالته غير مستقرة ما استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي.

علق الفنان اشرف زكى نقيب الممثلين على واقعة الفنانه رحاب الجمل وهجومها الشرس على الفنان باسم سمرة بسبب بعض المشاحنات التى حدثت بينهما فى التصوير امس والتى دفعتها لكتابة منشور عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقال أشرف زكى لـ "دوت الخليج" : فى انتظار تقديم الفنانة رحاب الجمل شكوى رسمية الى نقابة المهن التمثيلية لإجراء التحقيق فى الواقعة التى نشبت بينها وبين الفنان باسم سمرة.

وأضاف زكى : الازمات التى تنشب بين الزملاء ليس مكانها السوشيال ميديا ولكن هناك مقر النقابة ولجنة التحقيق وعلي اى عضو بها ان يلجا الينا فى حل ازمته تجاه اى شخص او زميل آخر وهو ما دفعنا لطلب حذف رحاب الجمل للمنشور الخاص بها.

واتخذت الفنانة رحاب الجمل، قرارا مفاجئا بعد أن فضحت "الممثل السكران" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

كشفت الإعلامية هبة الأباصيري عن حبها لعملها كإعلامية خاصة أنها تتمتع بموهبة التمثيل.

وأضافت في تصريح لصدى البلد: "لا توجد مقارنة على الإطلاق، عملي كمذيعة هو شغفي وعملي وعشقي الذي لا أستطيع الاستغناء عنه أما التمثيل فهي موهبتي".

وتابعت: "على سبيل المثال موظف البنك هذا عمله وهوايته سماع الموسيقي أو الرسم فهل يستطيع الاستغناء عن عمله مقايله هوايته".