بعد شهرين من زواجها... درة ترتدي فستان الزفاف مرة أخرى داخل منزلها... شاهد

قررت الفنانة التونسية، درة، ارتداء فستان الزفاف مرة أخرى، بعد مرور شهرين على زواجها عبر خاصية ستوري على حسابها الشخصي بموقع "انستجرام"

وارتدت درة في جلسة تصوير جديدة داخل منزلها فستان زفاف ابيض بتصميم مميز نسقت معه طرحة زفاف طويلة، مزينة من أعلى واختارت تصفيفة شعر كلاسيكية .

وكانت "درة" قد ردت على الشائعات التى ظهرت بعد زواجها بأنها زوجة ثانية، وأن زوجها المهندس هاني سعد لم يطلق زوجته الأولى قائلة: "كل إنسان حر في اختياراته وحياته الخاصة يعيشها هو ويعرفها هو أنا اخترت رجلًا يحبني وأحبه والزواج هو الطريق المشروع الطبيعي اللي ربي وجهنا له.. وأتمنى الناس توقف كلام شوية علي.. وشكرًا لكل من فرح لي".

وكانت "درة" شديدة الحرص خلال الفترة الماضية على التكتم على كل ما يتعلق بحياتها الخاصة، وعدم نشر أي تفاصيل عنها على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت ترد دائمًا على شائعات ارتباطها بأنها عندما ترتبط ستعلن عن هذا الأمر.