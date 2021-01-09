نبيل الحلفاوي يشكر متابعيه على دعم هادي الجيار بعد إصابته بكورونا

وغرد نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "جزيل الشكر لكل من دعا له كتابة أو بدونها. حفظكم الله وحفظ أحباءكم.
ربنا يشفي كل مريض.".
وكان نبيل الحلفاوي، قد طالب عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر متابعيه بالدعاء للفنان هادي الجيار، بعد تدهور الحالة الصحية، جراء إصابته بفيروس كورونا.
وكتب نبيل الحلفاوي، في تغريدته على تويتر: «العزيز هادي الجيار في العناية المركزة (كورونا) وعلى جهاز تنفس صناعي.. دعواتكم .. مش ضروري تكتب.. تكفي دعوة قلبية صادقة عند قراءة التويتة».
واكدت مصادر طبية من داخل مستشفى الهرم، لـ دوت الخليج، أن الفنان هادي الجيار، ما زال يرقد في غرفة العناية المركزة وحالته غير مستقرة ما استدعى وضعه على جهاز التنفس الصناعي
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