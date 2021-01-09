بعد وصفه بـ الممثل السكران.. محاولات للصلح بين باسم سمرة ورحاب الجمل

حالة من الجدل الواسع شهدتها الساعات القليلة الماضية بسبب الخلاف الحاد الذى نشب بين الفنانين، رحاب الجمل وباسم سمرة اثناء عقد جلسات عمل لفيلمها الجديد والذى يحمل اسم "ديك العياط".

وعلم دوت الخليج من مصدر داخل فريق عمل الفيلم ان هناك محاولات للصلح بين رحاب الجمل وباسم سمرة تقودها منتجة العمل.

وقال المصدر: هناك اتجاه للصلح بين باسم سمرة وباقى فريق العمل عما بدر منه فى الجلسة التى عقدت من اجل التحضير للفيلم الجديد.

وكانت شهدت الساعات الماضية خلافا حادا بين كل من الفنانة رحاب الجمل والفنان باسم سمرة على خلفية ما حدث بينهما امس فى أحد الفنادق الكبرى اثناء التحضير لفيلم جديد بعنوان "ديك العياط" حيث دخلا فى مشاجرة عنيفة.

ونرصد التفاصيل الكاملة للواقعة التى حدثت وتبعاتها.

رحاب الجمل:

البداية كانت عند الفنانة رحاب الجمل التى فجرت الازمة وكتبت منشورا تفضح فيه الفنان باسم سمرة دون ان تذكر اسمه الا انها اشارت الى بعض التفاصيل السابقة والازمات التى مر بها باسم سمرة مع بعض الفنانين منهم محمد رمضان وعمر كمال.

وقالت رحاب الجمل فى منشورها : "«الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب».

وتابعت رحاب الجمل : «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة أدب وقلة مهنية والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك».

رد باسم سمرة :

وبالتواصل مع الفنان باسم سمرة ليرد على الهجوم الذي تشنه عليه رحاب الجمل، علق قائلًا :" «مين رحاب الجمل!؟»

وبتوضيح ما كتبته الفنانة، أجاب «سمرة» مستغربًا: «كاتبة عني أنا؟».

وأضاف باسم سمرة، في تصريح خاص لـ دوت الخليج: «ما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل»، نافيًا ما اتهمته به قائلًا: «ما عنديش أفلام أساسا أنا قاعد في البيت»، مستغربًا ما تردد حوله وإلصاق مثل هذه التهم به.

وتابع: «أكيد حاجة تانية مش أنا .. وما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل .. من الهرم دي ولا منين؟».

تدخل النقابة :

وقبل أن تتصاعد الأزمة تدخل الفنان أشرف زكى نقيب الممثلين وقاللـ "دوت الخليج" : فى انتظار تقديم الفنانة رحاب الجمل شكوى رسمية للنقابة لإجراء التحقيق فى الواقعة التى نشبت بينها وبين الفنان باسم سمرة.

وأضاف زكى ان الازمات التى تنشب بين الزملاء ليس مكانها السوشيال ميديا ولكن هناك مقر النقابة ولجنة التحقيق وعلي اى عضو بها ان يلجا الينا فى حل ازمته تجاه اى شخص او زميل آخر وهو ما دفعنا لطلب حذف رحاب الجمل للمنشور الخاص بها.

حذف المنشور

اتخذت الفنانة رحاب الجمل، قرارا مفاجئا بعد أن فضحت "الممثل السكران" عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك.

وقررت الفنانة حذف المنشور الذي فضحت فيه أحد الممثلين، الذى أطلقت عليه اسم "الممثل السكران" عبر صفحتها بموقع فيسبوك.

وجاء قرار رحاب الجمل بعد تدخل نقابة الممثلين، وتوجيهها الشكر لاهتمامهم بالواقعة.