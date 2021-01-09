أول تعليق من تامر حسني بعد اختياره لتقديم الأغنية الرسمية لكأس العالم لكرة اليد

نشر الفنان تامر حسنى تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك بعد اختياره لتقديم الاغنية الرسمية لكاس العالم لكرة اليد التى تقام فى مصر. وقال تامر حسنى: "تشرفت باختياري لأكون الواجهه المصريه الفنيه بتقديم الأغنيه الرسميه لكأس العالم لكرة اليد بعنوان ( ارفع إيدك ) وكأس العالم السنه دي بتستضيفه مصر خلال أيام. واضاف تامر : "سأتشرف بتقديم حفل الافتتاح بالصاله المغطاه باستاد القاهره وتم تصوير الأغنيه واخترت أن يشاركني الغناء مطرب الراب الجميل مروان موسى وسأقدم لأول مره صوت جديد مميز هدى الشربيني لغناء الجزء الخاص باللغه الإنجليزيه، الكليب من اخراج المخرج الرائع أشرف حمدي وباشكر كل القائمين على العمل وشكر خاص اوي للأستاذ ناصف والأستاذ شريف.

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