جورج وسوف يحتفل بخطوبة نجله حاتم

احتفل الفنان جورج وسوف عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر بحفل خطوبة نجله حاتم.

ونشر جورج وسوف عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصير تويتر مجموعة من الصور لنجله من حفل الخطوبة وعلق عليها قائلا: "‏بلّشت السنة بخبر بفرّح القلب مع خطوبة ابني الثاني حاتم والحلوة أمال حلاوي.. بتمنالكن ايام سعيدة وتكمّلوا العمر بنجاح وصحة وسعادة".

وحصدت أغنية «صاحي الليل» للفنان جورج وسوف، 5 ملايين و180 ألف مشاهدة بعد طرحها ليلة الخميس 17 ديسمبر على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتلقي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب رواجًا بين جمهوره ومتابعيه.

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أغنية، «صاحي الليل» لـ جورج وسوف، من كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: سليمان دميان، والكليب من إخراج: رودلف جبري.