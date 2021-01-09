جورج وسوف يحتفل بخطوبة نجله حاتم

ونشر جورج وسوف عبر حسابه الشخصي بموقع التدوينات القصير تويتر مجموعة من الصور لنجله من حفل الخطوبة وعلق عليها قائلا: "بلّشت السنة بخبر بفرّح القلب مع خطوبة ابني الثاني حاتم والحلوة أمال حلاوي.. بتمنالكن ايام سعيدة وتكمّلوا العمر بنجاح وصحة وسعادة".
وحصدت أغنية «صاحي الليل» للفنان جورج وسوف، 5 ملايين و180 ألف مشاهدة بعد طرحها ليلة الخميس 17 ديسمبر على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، لتلقي الأغنية التي تم تصويرها على طريقة الفيديو كليب رواجًا بين جمهوره ومتابعيه.
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أغنية، «صاحي الليل» لـ جورج وسوف، من كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: سليمان دميان، والكليب من إخراج: رودلف جبري.
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