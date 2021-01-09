ما في فايدة من عتابي.. تركي آل الشيخ يحكي موقفا طريفا مع محمد عبده

شارك تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية جمهوره موقفا طريفا حصل بينه وبين فنان العرب السعودي محمد عبده.

ونشر تركي ال الشيخ عبر حسابه بتويتر فيديو للفنان محمد عبده وهو يغني له أغنية: "ما في فايدة من عتابي الزمن بينك وبيني لما تتذكر عذابي.. ".

وكتب تركي ال الشيح معلقا على أغنية محمد عبدة قائلا: "‏ارسلت رسال للأسطورة حبيبي فنان العرب محمد عبده امزح معاه ... طير جبهتي بالرد الي لعب حتى في مشاعري فعلًا مافي فايده".

يذكر ان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية، ومالك نادي ألميريا الإسباني، أعلن قبوله تولي منصب الرئيس الشرفي لنادي الهلال السوداني.

كان تركي آل الشيخ رئيسًا شرفيًا للنادي الأهلي قبل أن يتم إلغاء ذلك القرار من قبل مجلس إدارة النادي.

وأرسل نادي الهلال السوداني خطابًا لتركي آل الشيخ يطلب منه تولي منصب رئاسة النادي الشرفية، ليأتي رد آل الشيخ كالآتي: "تلقيت هذا الخطاب الغالي من رئيس نادي الهلال السوداني الشقيق.. واعلن تشرفي بقبول منصب الرئيس الشرفي للنادي وأعد جماهير النادي العريق في السودان الشقيق بأن ابذل كل مافي وسعي لرفعة اسم النادي وتحقيق اماني محبيه وشكرًا لكم ".