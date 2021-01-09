باسم سمرة مشاكل.. الخلافات مستمرة.. رحاب الجمل الأعنف ومحمد رمضان وعمر كمال الاشهر

أثارت الفنانة رحاب الجمل جدلا كبيرا خلال الساعات الماضية بعد ان استغاثت بالنائب العام بسبب تعدى الفنان باسم سمرة عليها من خلال منشور عبر حسابها بموقع فيسبوك.

ازمة رحاب الجمل ليست الاولى من نوعها فقد اعتاد باسم سمرة على اثارة الازمات مع عدد من نجوم الفن ونرصد لكم ابرز ازمات باسم سمرة فى السطور التالية ..

باسم سمرة ومحمد رمضان

بدأت ازمة الثنائى بتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيديو لـ باسم سمرة وهو يتعدى على محمد رمضان خلال حضورهما حفل زفاف وكان الأخير يقدم فقرة غنائية.

وظهر باسم سمرة وهو يزيح محمد رمضان بعيدا عنه بطريقة غير لائقة ولم تكن ردة فعل محمد رمضان سوى انه تعجب من تصرف باسم سمرة غير المفهوم.

وعلق رواد مواقع التواصل الاجتماعى على الفيديو: "باسم سمرة قرفان من محمد رمضان كده ليه".

وعلق باسم سمرة، في تصريح لـ دوت الخليج، قائلًا: «أنا رديت على الموضوع أكثر من مرة، والموضوع تافه جدًا ومحمد رمضان صاحبي جدًا»، مستنكرًا حالة الجدل التي حدثت في هذا الشأن.

باسم سمرة وعمرو كمال

أثار الفنان باسم سمرة جدلا كبيرا مرة اخرى بأزمة جديدة جمعته بمطرب المهرجانات عمر كمال وكشف كمال عن تفاصيل ازمته مع سمرة من خلال احد البرامج التليفزيونية.

وقال "كمال": "كنت في حفلة عيد ميلاد وكان موجود فنانين ومخرجين وناس كتير محترمة، وفجأة لاقيت حد بيقولي حيي الفنان باسم سمرة عشان متضايق أوي، أنا مخدتش بالي منه لأنه كان قاعد ورا خالص، وقمت بتحيته فعلا". أضاف: "كل ما أحييه يتضايق أكتر ويشوح، فخلاص سيبته عشان ملفتش النظر ويحصل مشكلة، بعدها جه الفنان سعد الصغير وقالي معلش يا عمر وقف المزيكا خالص وحييه عشان متضايق وهيعمل قلق جامد، وفعلا وقفت المزيكا وحييته، لاقيته جالي عند المسرح بطريقة وحشة جدًا وقالي إنزل، وطبعا عشان الحفلة والناس مرضتش أقوله إيه اللي بتعمله ده يا فنان ونزلت". وتابع: "أنا زعلان عليه لأنه فنان كبير، وفنان سينمائي كبير".

باسم سمرة ورحاب الجمل

شنت الفنانة رحاب الجمل، هجومًا كبيرًا على باسم سمرة وذلك بسبب تصرفاته غير المسئولة، وإساءته لزملائه بسبب حضوره التصوير في حالة سكر دائمة.

وكتبت رحاب الجمل، عبر فيسبوك «الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب».

وتابعت رحاب الجمل «لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة ادب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك».