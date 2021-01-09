قمر يضيء حياتي دائما.. رانيا محمود ياسين تنشر صورة نادرة لوالدها

شاركت الفنانة رانيا محمود ياسين جمهورها صورة نادرة لوالدها الفنان الراحل محمود ياسين عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام. وعلقت رانيا محمود ياسين عبر انستجرام قائلة "القمر الذي يضيء حياتي دائما رحمك الله واسكنك فسيح جناته يارب العالمين". يُذكر أن رانيا محمود ياسين شاركت في السباق الرمضاني 2020 في مسلسل فلانتينو أمام الزعيم عادل إمام. مسلسل "فلانتينو" بطولة الفنان عادل إمام، داليا البحيرى، دلال عبد العزيز، عمرو وهبة، رانيا محمود ياسين، هدى المفتى، سليمان عيد، حمدى الميرغنى، وعدد كبير من الوجوه الجديدة، وتأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام.

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