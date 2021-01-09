جورج وسوف يحتفل بخطوبة نجله عبر "فيس بوك"

القاهرة - محمد ابراهيم - شارك المطرب جورج وسوف، جمهوره ومتابعيه بـ صور جديده عبر صفحته الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكانت الصور التي نشرها "جورج وسوف" لحفل زفاف نجله حاتم، وعلق على الصور قائلاُ:" بلّشت السنة بخبر بفرّح القلب مع خطوبة ابني الثاني حاتم والحلوة أمال حلاوي. بتمنالكن ايام سعيدة وتكمّلوا العمر بحب وصحة وسعادة".

في سياق منفصل، كانت اخر اغاني المطرب السوري جورج وسوف، بعنوان "صاجي الليل" التي حققت نجاحا كبيرا وقت عرضها على قناته الشخصية بموقع تبادل الفيديوهات الشهير "يويتوب"، وحصدت على 5 ملايين و180 ألف مشاهدة بعد طرحها ليلة الخميس 17 ديسمبر.

أغنية "صاحي الليل" لـ جورج وسوف، من كلمات: ملاك عادل، وألحان: محمد يحيى، وتوزيع موسيقي: سليمان دميان، والكليب من إخراج: رودلف جبري

يذكر أن آخر أعمال النجم السورى وسلطان الطرب جورج وسوف، كليب أغنيته "سكت الكلام" التي طرحها عبر قناته على يوتيوب.

أغنية "سكت الكلام" تأليف كلمات عاطف يونس، ألحان شاكر الموجى، توزيع طونى سابا، إخراج أحمد المنجد، وظهر فى مشاهد تمثيل الكليب مع سلطان الطرب الفنانين السوريين عابد فهد وميلاد يوسف وتاتيانا مرعب.

وتدور فكرة كليب الأغنية فى إطار درامى، حيث لعب عابد فهد دور صديق وسوف، وظهر فى أول الكليب وهو يقول له: "بتعرف يا أبو وديع.. صرت أخاف أمشى وأدعس على شيء دمعة من كثر ما بكينا".