مش هيتجوزك .. اشتعال الخلاف بين بسمة بوسيل زوجة تامر حسني وزينة .. تفاصيل

أثارت المطربة بسمة بوسيل زوجة الفنان تامر حسنى حالة من الجدل الواسع فور تلميحها عن الفنانة التي تسببت فى توتر العلاقة بينها وبين زوجها تامر حسنى فى الفترة التى أثارت حالة من الجدل حول انفصالهما وجاء ذلك بمساعدة صديقتها المحامية رشا درويش وهو الأمر الذى دفع البعض للكشف عن هوية الفنانة وهى زينة.

نرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لخلاف بسمة بوسيل وزينة.

فعل زينة :

كان تصريح الفنانة زينة، عبر اتصال هاتفى ببرنامج et بالعربي، حمل نبرة الهجوم على بسمة بوسيل، بسبب حديثها عن انفصالها عن تامر سابقا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقالت زينة : "الوحيد اللي شاف أبويا وقعد معاه، عشرة عمر وأخ عائليًا وأسريًا، والوحيد اللي دخل بيتي ودي حاجه نادرة لأن أنا أبويا متوفي بقاله كتير أوي، وبحب تامر جدًا جدًا.. وفي مشكلة مرض أختي كان هو قبلي في المستشفى، أنا ماعنديش عُمر تاني أعوض به تامر يعني اللي فات من عُمري ماضمنش أعيش قده تاني عشان أعوض صديق زي تامر".

وقالت زينة: "أنا وتامر صحاب من زمان، الوحيد اللي دخل بيتي، وشاف أبويا، وعمر الصداقة دي ما هتتحول، ولا حد هيأثر عليها واحنا في حالنا أنا في حالي وشغلي وبيتي وهو كمان".

وعن رفضها الرد على حقيقة توسطها في خلافات تامر وزوجته، قالت: "تامر رجل وعنده حياته الخاصة مِلكه وصارم في بيته ومابيسمحش بتدخلات في بيته وأنا مش من حقي أتكلم في حياته الشخصية، وأهلنا علمونا مشاكلنا متطلعش برة، أنا لو أبويا وأمي كانوا بيتخانقوا عمر ما حد بيعرف من برة، في إشارة منها على ما فعلته زوجة الفنان بعدما شاركت مشاكلهما على الملاء".