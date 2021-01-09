مش هيتجوزك .. اشتعال الخلاف بين بسمة بوسيل زوجة تامر حسني وزينة .. تفاصيل

نرصد فى التقرير التالى القصة الكاملة لخلاف بسمة بوسيل وزينة.
فعل زينة :
وقالت زينة : "الوحيد اللي شاف أبويا وقعد معاه، عشرة عمر وأخ عائليًا وأسريًا، والوحيد اللي دخل بيتي ودي حاجه نادرة لأن أنا أبويا متوفي بقاله كتير أوي، وبحب تامر جدًا جدًا.. وفي مشكلة مرض أختي كان هو قبلي في المستشفى، أنا ماعنديش عُمر تاني أعوض به تامر يعني اللي فات من عُمري ماضمنش أعيش قده تاني عشان أعوض صديق زي تامر".
وقالت زينة: "أنا وتامر صحاب من زمان، الوحيد اللي دخل بيتي، وشاف أبويا، وعمر الصداقة دي ما هتتحول، ولا حد هيأثر عليها واحنا في حالنا أنا في حالي وشغلي وبيتي وهو كمان".
وعن رفضها الرد على حقيقة توسطها في خلافات تامر وزوجته، قالت: "تامر رجل وعنده حياته الخاصة مِلكه وصارم في بيته ومابيسمحش بتدخلات في بيته وأنا مش من حقي أتكلم في حياته الشخصية، وأهلنا علمونا مشاكلنا متطلعش برة، أنا لو أبويا وأمي كانوا بيتخانقوا عمر ما حد بيعرف من برة، في إشارة منها على ما فعلته زوجة الفنان بعدما شاركت مشاكلهما على الملاء".
نشر فيديو :
بعد مرور ما يقرب من شهرين على انتهاء أزمة الفنان تامر حسني مع زوجته المغربية بسمة بوسيل، كشفت إحدى صديقاتها عن السبب الذي دفعها لطلب الطلاق منه.
وقامت بسمة بوسيل زوجة الفنان المصري تامر حسني بإعادة نشر فيديو ظهرت به صديقتها المحامية سارة درويش، كشفت خلاله عن السبب الرئيسي الذي دفع بصديقتها بسمة إلى طلب الطلاق وشنت هجوما على فنانة معروفة رفضت ذكر اسمها.
وفي الفيديو قامت درويش بشن هجوم على فنانة معروفة من دون أن تذكر اسمها، وقالت إنها كانت تحاول إقامة علاقة مع تامر، لكن زوجته كشفت الأمر، وألمحت المحامية صديقة بسمة إلى أن تصرّف الفنانة استفز بسمة كثيرًا، ما أكد بطريقة مباشرة أن هذا السبب هو الذي دفع الأخيرة لطلب الطلاق من تامر.
ومن خلال بعض التفاصيل التي وردت في الفيديو، المحت سارة درويش إلى أنها قصدت الفنانة زينة بحديثها بعد أن ذكرت أنها تربطها علاقة قوية مع تامر حسني،
وأشارت إلى إن هذه الفنانة حملت من دون زواج،
و قالت إنها ترد على فنانة تطرقت من خلال تصريح لها في برنامج Et بالعربي إلى علاقة تامر حسني وزوجته، وهو ما حصل فعلًا حيث أجابت زينة عن بعض الأسئلة فيما يتعلق بحياة الفنان تامر حسني والمشاكل التي مر بها مع زوجته.
رسالة غامضة :
وعادت بسمة بوسيل لنشر رسالة غامضة توجهها الى الفنانة زينة عبر خاصية الاستورى إلا أنها حذفتها بعد ساعات من نشرها.
وجاء فى منشور بسمة : "لن يتزوجكي.. روحي إركني بلاش.. شو عن طريق ناس نص كم»، مرفقة أغنية مهرجان «كذا ميزة في التوتية» لفيلو وميسو ميسرة وزياد الإيراني، معلقة: «حاولت أحط أغنية تعرفي تفهميها علشان الجهل»، إلا أنها تراجعت عن منشورها بحذفه دون سبب.
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