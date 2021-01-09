ألفاظ خارجة وسجاير حشيش.. رحاب الجمل تروي تفاصيل الأزمة مع باسم سمرة..فيديو

روت الفنانة رحاب الجمل، الواقعة التي نتج عنها مهاجمتها لزميلها الفنان باسم سمرة، ووصفها له بـ"الممثل السكران".

وقالت الجمل، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "آخر النهار" عبر فضائية "النهار": "كان عندنا امبارح بروفا لفيلم سينمائي نحضر له، وعشان كورونا منتجة العمل قررت ناخد قاعة في مكان عام عشان مقر الشركة صغير، وفعلا اجتمعنا في أحد الفنادق، وباسم سمرة، من وقت ما دخل لاحظنا كلنا أنه عصبي جدا".

وأضافت: "بعدها لقينا فيه سجائر وحشيش، وكل ده مسجل على كاميرات الفندق، وأنا بلغت النقيب الدكتور أشرف زكي في شكوى رسمية بما حدث، وكلنا اعترضنا أن ده ميصحش عشان شكلنا قدام الناس، فبدأ يثور علينا كلنا، وكان في عصبية شديدة وكان في حالة من عدم الاتزان".

وتابعت: "بدأ القائمون على الفيلم يهدوا الدنيا ويتكلموا في الشغل ومواعيد التصوير، بدأ هو في أن لما أي حد فينا يتكلم يقوم يزعقله ويشتمه بألفاظ جامدة جدا، وبدأ يتخانق مع الناس، وطلب يشرب، ووجهلي كلام وأي حد زميل كان بيتكلم كان بيشتمه ويسبه ويقذفه بألفاظ جارحة وخارجة".

وكانت رحاب الجمل، قد قالت في تدوينة عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الممثل السكران.. لما تبقى سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. أنت بقى تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي اتدخلت في الموضوع ويسامحك برضو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وإنت سكران وعايز كمان تلف حشيش، ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الأغراب في مكان عام.. دي ماتتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لأن ده قلة أدب وقلة مهنية، والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان أرفع الحرج عن أي زميل أو زميلة في طلب المشاركة في البلاغ أو الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. أنا هاربيك".

وأضافت في تدوينة أخرى: "كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية.. شكرا دكتور أشرف زكي لاهتمامك ولحرصك على مصلحة الفن والفنانين.. ولعمل اللازم والتحقيق في واقعة أمس من مشادة وإساءة زميل لي ولزملائي..وأنا أثق في نقابتي أنها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".

وأكدت رحاب الجمل، في تصريحات لها، أن باسم سمرة هو المقصود باتهامها، ويجمعهما الفيلم بالنجوم: نضال الشافعي، سهر الصايغ، بيومي فؤاد، صلاح عبد الله، عمر كمال، عفاف شعيب وغيرهم.