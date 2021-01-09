هاجر أحمد تستعرض رشاقتها بإطلالة جذابة.. شاهد

شاركت الفنانة هاجر أحمد، جمهورها بصورة جديدة لها عبر خاصية "ستوري" علي حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت هاجر احمد بإطلالة أنيقة ترتدي فستانًا مجسمًا باللون الاحمر الناري، وتركت شعرها الأسود منسدلًا على كتفيها بطريقة مميزة وأكملت إطلالتها بوضع بعض اللمسات من الماكياج، أبرزت جمال ملامحها، ونالت إعجاب متابعيها وانهالت عليها التعليقات.

ويُعرض حاليا للفنانة هاجر أحمد مسلسل "ضربة معلم" مع النجم محمد رجب لتكون البطلة الثالثة بجانب رانيا فريد شوقى ومى سليم، وتجمع المشاهد الأولى كلا من محمد رجب ورياض الخولى وآخرين، ويعد المسلسل من نوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق.

مسلسل "ضربة معلم" يشارك في بطولته بجانب محمد رجب، كل من رياض الخولي، ومحمد عز، وإنعام سالوسة، ومحسن منصور، ورانيا فريد شوقى، ومى سليم، وهاجر أحمد، وعدد كبير من الفنانين.

يُذكر أن آخر أعمال هاجر أحمد مسلسل "حكايات بنات" الجزء الخامس، بطولة ميرنا نور الدين وأسماء جلال وهند عبد الحليم وليلى حسين وحازم إيهاب ورمزي لينر وأحمد كرارة ومي حسين وعلا رامي ونبيل نور الدين وآخرين، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.