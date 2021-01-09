واقعة الحشيش مسجلة في كاميرات الفندق| تفاصيل جديدة في أزمة باسم سمرة ورحاب الجمل

أشرف زكى
قال الدكتور أشرف زكى، نقيب الممثلين، إنه سيتم إيقاف أى شخص سيكتب شكوى على مواقع التواصل الاجتماعى، لأن الإساءة لمصر وليس لأسماء، وهو ما حدث مع الفنانة رحاب الجمل التى كتبت شكوى على صفحتها على فيسبوك.
وأضاف زكى، خلال برنامج "حديث القاهرة"، على القاهرة والناس، مع خيرى رمضان وكريمة عوض، ليس لدى فيسبوك، فأحد أصدقائى أرسل لى ما كتبته رحاب الجمل ، وقلت لها "فى نقابة .. واللى عندك قوليه فيها.. والنقابة تجيبلك حقك فى 5 دقائق"، ونحن أمام حل وهو التحقيق، أو حله بالتراضى، لأن الأمر أساء للفنانين، أكثر مما يتعرضون للإساءة، فهذا سلوك "يخيف الناس"، فالفيلم الذى حدثت به الواقعة، كان من المفترض أن تكون أخباره على صفحات "الفن"، وليس الحوادث.
وتابع زكى، إن الحادثة لم تكن فى مكان تصوير، لكن بأحد الفنادق، وهناك ميثاق شرف ولائحة، ومنذ سنوات طويلة نسمع عن أشياء وخلافات، ولكن ليس بهذا الشكل، فزملاء من الدول العربية يتواصلون معنا، وهذه سمعة بلد، "النقابة تقدر تخلى الوظيفة تختلف وأنا ممكن أشطب المخطئ.. وأدعو الاثنين لمقابلتى والأمر يزداد سوءا كل ساعة".
رحاب الجمل
كشفت الفنانة رحاب الجمل، تفاصيل الواقعة التي حدثت مع الفنان باسم سمرة.
وقالت "رحاب"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة"، تقديم الإعلامي "محمد الباز"، المُذاع عبر فضائية "النهار"،: «كان عندنا بروفة لفيلم سينمائي، منتجة العمل قررت إننا ناخد قاعة في مكان عام علشان مقر الشركة صغير».
واضافت: «روحنا أحد الفنادق، واجتمعنا كلنا وحضر باسم سمرة، ومن أول ما دخل وكلنا لاحظنا أنه عصبي جدا، وحصل موضوع لف السجائر والحشيش وكله مسجل على الكاميرات وأنا بلغت نقيب الممثلين بكل اللي حصل».
وتابعت: «كلنا اعترضنا علشان شكلنا قدام الناس، وبدأ يثور علينا كلنا، وكان فيه عصبية شديدة، وبدأ يزعق ويشتم الكل بألفاظ بشعة جدا، وطلب إنه يشرب حشيش».
وتابعت: «وجه لي كلام ووجه للزملاء كلهم كلام، وكله كلام سب وقذف بألفاظ جارحه وخارجه تمس شكلنا وكرامتنا».
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