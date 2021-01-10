عاجل.. وفاة والدة الفنان حسن الرداد

القاهرة - محمد ابراهيم - توفيت اليوم والدة الفنان حسن الرداد، وأعلن ذلك حسن الرداد عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر حسن الرداد عبر حسابه الشخصي قائلا"توفت الى رحمة الله تعالى أحن و أطيب أم فى الدنيا السيدة /فادية الرداد

مع السلامة يا اغلى و اطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى و بابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون.

على سياق آخر آخر أعمال حسن الرداد، فيلم "توأم روحي" بطولة الفنانين حسن الرداد، وأمينة ،خليل، وعائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.