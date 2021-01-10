طول عمرك في ضهري .. إيمي سمير غانم تنعى والدة زوجها بكلمات مؤثرة

نعت الفنانة إيمي سمير غانم والدة زوجها الفنان حسن الرداد التي رحلت عن عالمنا قبل قليل.



ونشرت صورة معها عبر حسابها على انستجرام وكتبت:"إنا لله وإنا إليه راجعون.. الله يرحمك يا حبيبه قلبي حماتي وصاحبتي وأمي .. هيوحشني حبك ليا وبوستك ليا كل يوم الصبح .. فادية الرداد يا أعظم أم وأحن قلب طول عمرك في ضهري وواقفة في صفي عشان حبتيني زي ما بحبك.. ربنا يرحمك وأشوفك في الجنة واحضنك.. بحبك".



وكان قد نشر الفنان حسن الرداد تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته.



وقال حسن الرداد: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".



وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.