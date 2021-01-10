ويرجع الصوت لمطربة شابة تُدعى نور عبد السلام ونرصد لكم أبرز المعلومات عنها فى التقرير الآتي:
1- بدأت الغناء في عمر 18 عامًا، وكانت عضوًا في فريق الكورال بالجامعة.
2- تعزف على الآلات الموسيقة مثل البيانو، والفلوت.
3- ظهرت بالغناء ضمن فريق الكورال في حفل الفنان مدحت صالح، وكان لديه فرقة اوركسترا مكونة من 4 أو 5 فتيات يغنون كورال، وكانت أصغر فتاة بينهم، حيث كان عمرها 18 عامًا.
4- غنّت أغنية “حبيبي عاشق” مع مدحت صالح.
5- غنّت في الأوبرا، ثم التحقت بكلية تربية موسيقية.
6- انضمت لفرقة “يلا نغني” لكنها انفصلت عنها بعد ذلك.
7- غنّت في حفل للفنان تامر حسني.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تواصل تصدر التريند.. معلومات عن نور عبدالسلام صاحبة صوت «لؤلؤ» لـ مي عمر على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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