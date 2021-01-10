تواصل تصدر التريند.. معلومات عن نور عبدالسلام صاحبة صوت «لؤلؤ» لـ مي عمر

1- بدأت الغناء في عمر 18 عامًا، وكانت عضوًا في فريق الكورال بالجامعة.

2- تعزف على الآلات الموسيقة مثل البيانو، والفلوت.

3- ظهرت بالغناء ضمن فريق الكورال في حفل الفنان مدحت صالح، وكان لديه فرقة اوركسترا مكونة من 4 أو 5 فتيات يغنون كورال، وكانت أصغر فتاة بينهم، حيث كان عمرها 18 عامًا.

4- غنّت أغنية “حبيبي عاشق” مع مدحت صالح.

5- غنّت في الأوبرا، ثم التحقت بكلية تربية موسيقية.

6- انضمت لفرقة “يلا نغني” لكنها انفصلت عنها بعد ذلك.

7- غنّت في حفل للفنان تامر حسني.