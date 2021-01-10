"مش هيتجوزك"..هل قصدت بسمة بوسيل السخرية من زينة بعد تعليقها على خلافها مع تامر حسني؟

القاهرة - دوت الخليج السبت,09 كانون الثاني (يناير) 2021 - 23:17
بسمة بوسيل تصدرت مواقع التواصل مجدداً بعدما أثارت الجدل بتعليقها على انستقرام، والذي أعاد الجدل حول علاقتها بتامر حسني، وكذلك التساؤلات حول حقيقة تلميحها للفنانة زينة.
بسمة بوسيل تثير الجدل بتعليق جديد على علاقتها بتامر حسني
وفاجأت بسمة بوسيل متابعيها بنشر رسالة غامضة ومثيرة للجدل على انستقرام، سخرت من شخصية مجهولة، وقالت:"لن يتزوجكي.. روحي إركني بلاش شو عن طريق ناس نص كم.. حاولت أحط أغنية تعرفي تفهميها علشان الجهل"، وأرفقت بالرسالة أغنية من المهرجانات، وهو ما جعل الجمهور يتساءل عن هوية الشخصية المقصودة من رسالة بسمة بوسيل، وكذلك عن سبب تعليقها وعلاقته بأزمتها الأخيرة مع زوجها تامر حسني.
هل قصدت بسمة بوسيل السخرية من زينة؟
وربط البعض بين تعليق بسمة بوسيل وبين الفنانة زينة، واعتقدوا إنها تقصدها، خاصة بعدما نشرت فيديو لصديقتها، وهي محامية الفنان أحمد عز، والذي هاجمت به الفنانة زينة بعد تعليقها مؤخراً على خلاف تامر حسني مع زينة، وأثار تصرف بسمة بوسيل التكهنات حول وجود خلاف بينها وبين زينة، وهو ما جعلها تنشر رسالتها الغامضة، ولكنها حذفت رسالتها وكذلك فيديو صديقتها سريعاً من انستقرام بعدما أثار الكثير من الجدل.
وكانت زينة قد علقت في إحدى تصريحاتها الأخيرة على خلاف تامر حسني وزوجته بسمة بوسيل، وقالت إنها لا تتدخل في الأزمة لأن تامر حسني معروف بصرامته في منزله وحرصه على عدم كشف حياته الشخصية ومشاكله، وأشارت إلى ان والدها ووالدها لم يكن أحد يعرف بخلافاتهما وتعلمت منهما الحفاظ على عدم خروج المشاكل إلى العلن، واعتبر البعض انها كانت تقصد بسمة بوسيل لأنها كشفت انفصالها عن تامر حسني على انستقرام، وربما ذلك كان سبب الخلاف بينهما.
تامر حسني وبسمة بوسيل يتصدران السوشيال ميديا بسبب خلافاتهما
وكان الثنائي تامر حسني وبسمة بوسيل قد تصدرا مواقع التواصل لفترة بسبب إعلان الأخيرة المفاجئ انفصالها عن تامر حسني، واستعدادها للطلاق، قبل أن يوجه لها تامر رسالة عتاب علنية على مواقع التواصل، وهي ما دفعها للتواصل معه والتصالح، ونشرا عدة رسائل رومانسية بينهما وظهراً سوياً منذ شهرين في إحدى الحفلات الخاصة بعد احتواء أزمتهما وعودتهما مجدداً.
أعداد مجلة دوت الخليج
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