جورج وسوف يحتفل بخطوبة ابنه الثاني "حاتم".. بالصور

جورج وسوف احتفل بخطوبة ابنه الثاني "حاتم" بعد فترة قليلة من احتفاله بخطوبة ابنه جورج جونيور، ونشر صور خطوبة ابنه ووجه رسالة تهنئة له.

جورج وسوف يحتفل بخطوبة ابنه

واحتفل الفنان جورج وسوف بخطوبة ابنه الثاني حاتم، ونشر صور لابنه مع خطيبته، وقدم لهما التهنئة في رسالة خاصة وقال:" بلّشت السنة بخبر بفرّح القلب مع خطوبة ابني الثاني حاتم والحلوة أمال حلاوي.. بتمنالكن ايام سعيدة وتكمّلوا العمر بحب وصحة وسعادة"، وتلقى جورج وسوف رسائل التهاني من الجمهور على خطوبة ابنه، وعلى الخبر السعيد الذي بدأ به عام 2021.

جورج وسوف يحتفل بخطوبة ابنيه

وكان جورج وسوف قد احتفل بخطوبة ابنه جورج جونيور في شهر ديسمبر الماضي، والذي احتفل بنفس الطريقة بدون حفلات صاخبة بسبب الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، ونشر جورج وسوف صورة لابنه مع خطيبته على حساباته بمواقع التواصل، وقال في تهنئته لهما:" ألف مبروك خطبة جورج جونيور وسوف وايلينا سركيس على الطريقة ال moderne نظراً للأوضاع الكورونية..".

جورج وسوف يحتفل برأس السنة

وشهدت الفترة الماضية نشاط فني لجورج وسوف، إذ أحيا حفلاً في نهاية ديسمبر الماضي في دبي مع ملحم زين، واحتفل برأس السنة بسهرة فنية على إحدى البرامج التلفزيونية، والتي عاد بها إلى الجمهور هذا العام بعد غياب، وكانت آخر حفلاته قبلها في الصيف الماضي والتي أحياها أونلاين عبر تطبيق "شاهد" بسبب ظروف أزمة فيروس كورونا، وطرح أيضاً الشهر الماضي أغنية جديدة بعنوان "صاحي الليل" على تطبيق "أنغامي" والتي حققت نجاح كبير.

وكان الفنان جورج وسوف قد أقلق الجمهور هذا العام على حالته الصحية والنفسية، بسبب تداول شائعات عنه، والتي نفاها في آخر تصريحات إعلامية له وقال إنه لا يغضب من الشائعات ولا يخاف من الموت، وطمأن الجمهور على حالته الصحية والنفسية، ونفى أيضاً نيته اعتزال الفن ورفض مطالب البعض باعتزاله الفن، وأكد إنه يريد الاستمرار في الغناء وتقديم أي شيء قادر عليه للجمهور الذي يحبه، وأشار إلى إنه يشعر بزيادة محبة الناس له يوماً بعد يوم وبعد مرور ما يقارب 40 عام على مسيرته الفنية، وأن صوته لا يزال مسموعاً لدى الجمهور ويعتبر تواصله بالغناء مع الجمهور دوت الخليج رسالته في الحياة.