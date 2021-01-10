القصة الكاملة لأزمة باسم سمرة ورحاب الجمل.. اتهامات بالإهانة والضرب وأشرف زكي يتدخل

باسم سمرة ورحاب الجمل وقعا في خلاف علني على مواقع التواصل اليوم، بعدما اتهمت رحاب الجمل باسم السمرة بالاعتداء على زملائه وإهانتهم وعدة اتهامات أخرى، ورد باسم سمرة هو الآخر عليها قبل أن يتدخل نقيب الممثلين أشرف زكي في الأزمة.

رحاب الجمل تتهم باسم سمرة باهانة وضرب زملائه

وبدأت الأزمة بعد نشر الممثلة رحاب الجمل تدوينة على فيسبوك لمحت بها إلى الفنان باسم سمرة، وهاجمته بها بسبب تصرفاته الأخيرة مع زملائه الفنانين، وقالت إنها كانت تجلس معه بجانب عدد من الفنانين في أحد الفنادق لإجراء بروفة على فيلم جديد، وصدمت من تصرفاته غير المسئولة، واتهمته بعدم الاتزان، بعدما اعتدى على عدد من العاملين وزملائه الفنانين بالإهانة والضرب ولم يستطع أحد إيقافه.

نقابة الممثلين تتدخل في أزمة باسم سمرة ورحاب الجمل

وذكرت رحاب الجمل عدة وقائع أخرى، قبل أن تؤكد إنها تقصد باسم سمرة، ومنها أزمته الشهيرة مع محمد رمضان واعتدائه عليه في أحد حفلات الزفاف، وكذلك واقعته المشابهة مع المطرب عمر كمال، ولكنها حذفت تدوينتها بعد تدخل من نقيب الممثلين أشرف زكي، وعلقت بتدوينة جديدة وقالت:" كل الشكر والتقدير لنقابتي نقابة المهن التمثيلية شكرا دكتور اشرف زكي لاهتمامك ولحرصك علي مصلحة الفن والفنانين، ولعمل الازم والتحقيق في واقعة امس من مشادة واساءة زميل لي ولزملائي، وانا اثق في نقابتي انها ستتخذ اللازم وتحويل الموضوع للتحقيق".

باسم سمرة يرد على اتهامات رحاب الجمل

ورد باسم سمرة على اتهامات رحاب الجمل، واكتفى بنشر صور جديدة له على انستقرام، وعلق ساخراً:" الكلام مش بفلوس يا جملاوى"، قبل أن يرد ببيان رسمي قال به:" فوجئت اليوم بإحدى الفنانات تنشر قصة عارية تماما عن الصحة وتختلق وقائع غير حقيقية، واحتراما لنقابة المهن التمثيلية التي أتشرف بالانتماء إليها التي تعتبر البيت الكبير لكل فناني مصر، فقد تقدمت بشكوى إلى السيد نقيب المهن التمثيلية، وآليت على نفسي عدم الرد على ما نشر حتى تنتهي النقابة من التحقيق الذي ستجريه مع احتفاظي الكامل بالرد القانوني على كل من شهر بي وبسمعتي".

وذكرت تقارير أن رحاب الجمل قد تقدمت ببلاغ ضد باسم سمرة أيضاً تضمنت هذه الاتهامات، بجانب شكواها لنقابة الممثلين، والتي تدخلت للتحقيق في الواقعة والتي حدثت في جلسات تحضير فيلم جديد يجمع رحاب الجمل مع باسم سمرة.