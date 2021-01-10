عاجل.. نقيب الممثلين يقرر إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة

القاهرة - محمد ابراهيم - قرر نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي، إيقاف باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة المهنة، بعد الاتهامات المتبادلة بينهما.

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" أنه تم إحالتهما للتحقيق بالنقابة للنظر فيما بدر عنهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وأكد نقيب الممثلين، أنه سيتم طلب تفريغ الكاميرات الخاصة بواقعة الاتهام.

وآثارت الفنانة رحاب الجمل الجدل من خلال منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وكتبت قائله: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر إن ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".

وتابعت رحاب الجمل "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وانت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة ادب وقلة مهنية والمرادي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات.. انا_هاربيك".