أشرف زكي: وقف باسم سمرة ورحاب الجمل عن التمثيل لحين انتهاء التحقيق

قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، إن مجلس النقابة قرر وقف الثنائي باسم سمرة ورحاب الجمل عن مزاولة التمثيل بعد نشوب خلافات بينهما على نحو يسيء للوسط الفني المصري.



وأكد أن ما خرج به الثنائي على مدار الساعات الماضية من تصريحات لن يمر دون تحقيق، حتي تتبين النقابة الحقيقة وتعلنها للرأي العام.



البداية كانت عندما فجرت رحاب الجمل الازمة وكتبت منشورا تفضح فيه باسم سمرة دون ان تذكر اسمه الا انها اشارت الى بعض التفاصيل السابقة والازمات التى مر بها باسم سمرة مع بعض الفنانين منهم محمد رمضان وعمر كمال.



وقالت رحاب الجمل فى منشورها: "الممثل السكران.. لما تبقي سكران وتدخل فرح وتضرب زميل نجم بالكوع ويسامحك لأنه مستغلبك ومستضعفك.. انت بقي تعتبر ان ده حق مكتسب.. وبعدها بحوالي شهرين تدخل حفلة وتشتم وتهين مغني شاب، ويكبر للناس اللي تدخلت في الموضوع ويسامحك بردو تعتبره حق مكتسب".



وتابعت رحاب الجمل: "لكن تدخل بالأمس بروفة فيلم وأنت سكران وعايز كمان تلف حشيش ولما نعترض تشتم وتهين زمايلك وتغلط وتتلفظ بأقذر وأسفل الشتائم قدام الاغراب في مكان عام.. ديه ما تتسامحش عليها لازم تتعاقب وبالقانون لان ده قلة أدب وقلة مهنية والمرة دي البلاغ للنائب العام علشان ارفع الحرج عن اي زميل او زميلة في طلب المشاركة في البلاغ او الشهادة يكفي تفريغ الكاميرات .. #انا_هاربيك".



ورد باسم سمرة، على الهجوم الذي شنته عليه رحاب الجمل، قائلًا: "مين رحاب الجمل!؟"



وبتوضيح ما كتبته الفنانة، أجاب سمرة مستغربًا: "كاتبة عني أنا؟".



وأضاف باسم سمرة، لـ دوت الخليج: "ما أعرفش واحدة اسمها رحاب الجمل"، نافيًا ما اتهمته به قائلًا: "ما عنديش أفلام أساسا أنا قاعد في البيت"، مستغربًا ما تردد حوله وإلصاق مثل هذه التهم به.