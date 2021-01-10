بكلمات مؤثرة .. رامي رضوان ينعى والدة حسن الرداد

نشر الإعلامي رامي رضوان صورة تجمعه بعائلته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.
انا لله وانا إليه راجعون، ارجو قراءة الفاتحة لها والدعاء لها".
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وكان قد نشر الفنان حسن الرداد تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته.
وقال حسن الرداد: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".
وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.
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