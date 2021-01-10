بكلمات مؤثرة .. رامي رضوان ينعى والدة حسن الرداد

نشر الإعلامي رامي رضوان صورة تجمعه بعائلته عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وظهر في الصورة برفقة زوجته الفنانة دنيا سمير غانم وشقيقتها الفنانة إيمي غانم وزوجها حسن الرداد ووالدته وعلق على وفاة والدة حسن قائلة: " خالص التعازي لأخويا حسن الرداد في وفاة الغالية والدته، ا للهم اغفر لها وارحمها واجعل مثواها الجنة والهم ذويها الصبر والسلوان.

‎انا لله وانا إليه راجعون، ارجو قراءة الفاتحة لها والدعاء لها".

أقرأ ايضا:

‎وكان قد نشر الفنان حسن الرداد تعليقًا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه عن وفاة والدته.

‎وقال حسن الرداد: توفيت إلى رحمة الله تعالى أحن وأطيب أم فى الدنيا السيدة فادية الرداد.. مع السلامة يا أغلى وأطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى وبابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب.. (إنا لله وإنا إليه راجعون)".

‎وشارك حسن الرداد في فيلم "توأم روحي" الذي تدور أحداثه في إطار رومانسي، وهو من بطولة حسن الرداد، أمينة خليل، عائشة بن أحمد، رجاء الجداوي، ومن إخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.