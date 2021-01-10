عبير صبرى: رسمت خطوطا حمراء لأدواري .. زوجي لم يطلب مني الاعتزال

قالت الفنانة عبير صبرى، إن شقيقتها الإعلامية مروة صبرى لا تصلح للتمثيل لأنها عصبية ومتشددة جدا في آرائها ولا تستمع لأحد، لافتة إلى أنها مميزة .



وأضافت عبير صبرى خلال لقائها مع الإعلامى عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس على شاشة الحياة تعليقًا على صورة زوجها أيمن البياع :"أنا بترعب من زوجى دكتور ايمن البياع المحامي لأنه عصبى جدا لكنه حنين اوى، وهو شخصية مسيطرة جدا في البيت، وأنا من النوع اللى بيقول حاضر ونعم".



وتابعت عبير أنها قبل الزواج رسمت خطوطا حمراء لأدوارها التى تقوم بها، موضحة أن أيمن زوجها لم يطلب منها الاعتزال، ويشجعها وفخور بأعمالها.



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وكانت عاشت عبير صبرى حالة من الغضب بعد التصريحات التي نسبت إليها حول ندمها على ارتداء الحجاب والتي صرحت به في حلقة الإعلامي عمرو الليثي، مشيرة إلى أن هناك من قام باقتصاص سياق حديثها من أجل الترند.



وكتبت عبير صبرى عبر "فيس بوك": "باختصار انا عملت حلقه مع دكتور عمرو الليثي في برنامج واحد من الناس وكان سؤال من دكتور عمرو: ندمتي على لبس الحجاب رديت حرفيا ندمت اني لبسته بدون ما أكون مستعدة مظبوط وندمت إني قلعته وأتمني أرجعله في توقيت تاني ربنا يختاره ليا».



وأضافت عبير صبرى "نقطه آخر السطر أما المواقع اللي اخدت نص الإجابة بكيفها عشان الترند والرخص انا ياجماعه مش من محبي الترند ولا بحترمه وبشوفه شيء رخيص وتافه وميعبرش عن شخصيتي المتوازنه المحترمه والنقطه بتاعت الحجاب دي تحديدا معروف رأيي فيها دايما اني بعتبره فرض واحترمه واتمني العوده ليه ، فلو سمحتم محروق الترند القذر واللي بيسعى ليه على حساب كرامة الناس وسمعتهم".

