عبير صبري تزور دار أيتام وتوزع الهدايا على الأطفال (صور)

القاهرة - محمد ابراهيم - قامت الفنانة عبير صبري، بزيارة دار ايتام الفتوح ولقاء الاطفال وادخال البسمة والسرور على قلوبهم و توزيع الهدايا عليهم في بادرة طيبة لدور الفن والفنانيين فى رسم البسمة على شفاه الاطفال.

وقامت عبير بدور الاعلامية خلال لقاءها مع الاعلامي دكتور عمرو الليثى في برنامجه "واحد من الناس"، وهي تقوم بزيارة دار الأيتام وقامت بمحاوره الأطفال والعاملين بالدار ووضح مدى إنها إعلامية متميزة بجوار براعتها فى التمثيل.

واصطحبت كاميرا "واحد من الناس" النجمة عبير صبري، فى زيارتها وسط فرحة كل من بدار الأيتام.

و في نهاية الزيارة وجهت عبير صبرى الشكر للدكتور عمرو الليثى و برنامج واحد من الناس انه أتاح لها هذه الفرصة ، و انها اختارت زيارة دار ايتام لان عاشت فترة من حياتها يتيمة .