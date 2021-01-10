اليوم.. تشييع جنازة والدة حسن الرداد بمسقط رأسها بدمياط

القاهرة - محمد ابراهيم - تقرر إقامة صلاة جنازة والدة الفنان حسن الرداد، اليوم بمحافظة دمياط مسقط رأس الفنان، حيث سيتم تشييع جثمان الراحلة من هناك.

وتوفيت في الساعات الأخيرة من يوم أمس والدة الفنان حسن الرداد، حيث أعلن ذلك الأخير عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

ونشر حسن الرداد عبر حسابه الشخصي قائلا"توفت الى رحمة الله تعالى أحن و أطيب أم فى الدنيا السيدة| فادية الرداد

مع السلامة يا اغلى و اطيب أم فى الدنيا، سلمى لى على فادى و بابا، إن شاء الله نتجمع كلنا فى الجنة يا رب، إنا لله و إنا اليه راجعون.

وفي سياق آخر آخر أعمال حسن الرداد، فيلم "توأم روحي" بطولة الفنانين حسن الرداد، وأمينة ،خليل، وعائشة بن أحمد، والفنانة الراحلة رجاء الجداوي، ومن تأليف أماني التونسي، وإخراج عثمان أبو لبن، وإنتاج أحمد السبكي.