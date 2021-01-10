محمد الوحش يعلن انتهاءه من تصوير مشاهد "سكة البحر"

القاهرة - محمد ابراهيم - ‎

انتهي المخرج محمد سليمان وحش من تصوير الفيلم القصير “سكة البحر” من تصوير احداث العمل،ومن المقرر عرض الفيلم علي المنصات الألكترونية خلال الأيام المقبلة.

‎وتدور أحداث الفيلم في إطار إجتماعى تربوى، حيث يتضمن الفيلم بعض الأحداث الإنسانية والوطنية وفيها صراع بين الأبطال بالإضافة لبعض مشاهد الأكشن والمطاردات بين أبطال الفيلم.

‏‎وأكد محمد الوحش إلى ان الفيلم سيظهر بشكل جديد للمشاهدين و مختلف يحمل جوانب نفسية صعبة يظهر قدراته الحقيقيه ، ويتمنى المشاركة بالفيلم في المهرجانات المختلفة، ويكون بداية للمشاركة في الأفلام السينمائية الطويلة.

‏‎يذكر أن "سكة البحر " بطولة محمد علي، نادر سلطان، هلال الماجد، محمد عمران، إلهام حسين، سمر موسى، تأليف حاتم عبدالله ، وإخراج محمد الوحش