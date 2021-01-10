كوفيد 25 .. يعرض في 15 حلقة رمضان 2021

أكدت المؤلفة والسيناريست إنجي علاء ان مسلسل كوفيد ٢٥ سيعرض رمضان ٢٠٢١ على ١٥ حلقة وذلك نظرا للتحضيرات الخاصة التي يحتاجها العمل لتتناسب مع طبيعته والتي ستتطلب وقت ومجهود مضاعف وميزانية ضخمة لخروجه بالشكل المطلوب وجاري التحضير استعدادا لانطلاق التصوير.
والمؤلفة قد أوشكت على الانتهاء من كتابة الحلقات وأضافت بأن قصة المسلسل من وحي خيالها وأنها تتمنى أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور.
المسلسل من بطولة النجم يوسف الشريف وإخراج أحمد نادر جلال ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي.
الجدير بالذكر ان اخر مسلسل تأليف إنجي علاء هو مسلسل بلا دليل بطولة النجمة درة وخالد سليم ونيقولا معوض ومن قبله قصة مسلسل لعبة إبليس وآخر رواية لها هي رواية الأشقر مروان.
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