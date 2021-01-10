موعد ومكان جنازة الفنان هادي الجيار

كشف إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية عن موعد ومكان صلاة جنازة الراحل هادي الجيار، وقال لـ دوت الخليج أنها ستكون غدا بعد الظهر في مقابر الأسرة بمدينة 6 أكتوبر.



وأعلن ايهاب فهمي منذ قليل وفاة الفنان هادي الجيار بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيليه وجموع الفنانين هادى الجيار انا لله وانا اليه راجعون فى جنه الخلد باذن الله.



يذكر أن آخر أعمال الفنان هادي الجيار هو مسلسل "شديد الخطورة"، بطولة أحمد العوضى وحمزة العيلي وأحمد صيام وناهد رشدي وحسني شتا ومحمد الدقاق، ومن تأليف محمد سيد بشير.



وكان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.