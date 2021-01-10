وفاة هادي الجيار .. تعرف على آخر أعماله

رحل منذ قليل الفنان هادي الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل شديد الخطورة الذي عرض مؤخرا على أحد المنصات الإلكترونية.



كان الفنان أحمد العوضي نشر عبر صفحته بـ"فيسبوك" صورة للراحل، وعلق عليها قائلًا: "الأستاذ هادي الجيار، شديد الخطورة، نورتنا يا أستاذ".



وينتمي مسلسل "شديد الخطورة" لدراما التشويق والحركة ويشارك في البطولة ريم مصطفى وبمشاركة الفنانين رياض الخولي وناهد رشدي ونخبة من نجوم الدراما المصرية؛ العمل من تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام على.



وتدور أحداث المسلسل حول مهندس شاب يعمل في مجال مكافحة الجريمة الإلكترونية ويقوم بمطاردة عصابة محترفة ليمر بالعديد من المواقف والمواجهات شديدة الخطورة.

كان إيهاب فهمي عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية أعلن عن وفاة الفنان هادي الجيار متأثرا بإصابته بفيروس كورونا عن عمر ناهز الـ 71 عاما، وكتب عبر حسابه على فيسبوك "تنعى نقابة المهن التمثيلية وجموع الفنانين هادى الجيار، إنا لله وإنا اليه راجعون فى جنة الخلد بإذن الله.



وكان الفنان هادى الجيار قد انضم فى وقت سابق لمسلسل "الاختيار 2" من بطولة النجمين كريم عبد العزيز وأحمد مكى، المقرر أن يعرض فى شهر رمضان المقبل، إخراج بيتر ميمى، حيث يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن تقدم سينرجى عملا ضخما خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

